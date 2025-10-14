15 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Per Santa Teresa tordi a distesa.Santo del giorno: Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)Oroscopo del 15 ottobre 2025 – MercoledìLe previsioni dell’Intelligenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Argomenti simili trattati di recente

I Fatti Vostri. . Oroscopo del 14 ottobre Le stelle di Paolo Fox! La classifica completa è su RaiPlay, link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo del martedì, le previsioni del 14 ottobre 2025. #QdS - X Vai su X

Mercoledì 15 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Lo riporta trevisotoday.it

Almanacco | Mercoledì 15 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Esce nelle sale 'Il grande dittatore', un film di satira sociale sul regime nazista il cui protagonista è Charlie Chaplin: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it scrive

Oroscopo di mercoledì 15 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno - Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 15 Ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Scrive atomheartmagazine.com