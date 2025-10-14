14 ottobre Madonna della Fontana di Casalmaggiore | opera numerose guarigioni miracolose
La devozione alla Madonna della Fontana di Casalmaggiore è legata a diverse guarigioni miracolose nel corso dei secoli. A lei la gente della città lombarda ha fatto ricorso anche in occasione di una terribile epidemia. A Casalmaggiore, in provincia di Cremona, sorge il santuario della Madonna della Fontana, uno dei centri più importanti della devozione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
