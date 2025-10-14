Firenze, 14 ottobre 2025 - Mario Luzi venne nominato senatore a vita, per decisione dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 14 ottobre 2004. L’iniziativa per il riconoscimento all’insigne poeta, oramai novantenne, era partita dl Comune di Firenze e sostenuta da una raccolta di firme e adesioni. Ultimo rappresentante della tradizione ermetica fiorentina che aveva annoverato altri grandi personaggi come Pietro Bigongiari o Alessandro Parronchi, Mario Luzi, considerato tra i maggiori poeti italiani contemporanei, morì pochi mesi dopo. Era il 28 febbraio del 2005 quando, nella sua casa di via Bellariva a Firenze, all'età di 91 anni, la governante Isolina lo trovò senza vita nella sua camera: aveva la radio accesa, perchè era sua abitudine ascoltare tutte le mattine, appena sveglio, il notiziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 14 ottobre 2004, Mario Luzi nominato Senatore a vita. Morirà l’anno dopo