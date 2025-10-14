? Ascolti TV di Lunedì 13 Ottobre 2025 | Blanca vs Grande Fratello

Lawebstar.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segreto della Primetime: Il Grande Fratello vs la fiction Rai. Ecco tutti i numeri che spiegano la batosta del lunedì sera e chi ha vinto tra i giganti dell’Access. Prime Time: La Fiction Rai si Conferma Imbattibile La sfida tra la fiction e il reality del lunedì sera vede una netta vittoria di Rai . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

ascolti tv di luned236 13 ottobre 2025 blanca vs grande fratello

© Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Lunedì 13 Ottobre 2025: “Blanca” vs “Grande Fratello”

Altre letture consigliate

ascolti tv luned236 13Ascolti Tv lunedì 13 ottobre: chi vince tra Blanca e il GF, la sfida Scotti-De Martino - C'è attesa per i numeri della prima serata di lunedì 13 ottobre, con lo scontro tra Rai1 e Canale 5 che rivelerà lo stato di salute del reality condotto ... fanpage.it scrive

ascolti tv luned236 13Ascolti tv lunedì 13 ottobre: Blanca, Grande Fratello, Lo stato delle cose - Ascolti tv 13 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

ascolti tv luned236 13Ascolti tv del 13 ottobre, è la serata di Blanca. Ma Stefano De Martino arranca - In prima serata Simona Ventura col GF trema di fronte a “Blanca 3”: chi vince? Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 13