zootropolis 2 fuori zoo brano originale del film cantato da shakira

È uscito il brano originale Zoo, presente nel prossimo film d’animazione della Walt Disney Zootropolis 2, interpretato da Shakira. È uscito il nuovissimo brano originale Zoo, presente nel prossimo film d’animazione della Walt Disney Animation Studios Zootropolis 2. Il singolo è interpretato da Shakira, che torna a dare la voce alla più grande popstar di Zootropolis, Gazelle. La colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal vincitore dell’Academy Award Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

