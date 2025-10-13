Zootropolis 2 | ecco Zoo il nuovo bravo di Shakira!
Disponibile il nuovo brano originale “Zoo”, presente nel prossimo film d’animazione Walt Disney Animation Studios Zootropolis 2, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre. Il singolo è interpretato da Shakira, che torna a dare la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle. Ascolta il singolo di seguito: La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. Il brano è stato prodotto da Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira ed Ed Sheeran. La colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal vincitore dell’Academy Award® Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
