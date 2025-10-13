Zinedine Zidane | Vi racconto cosa mi diceva Ronaldo il Fenomeno e perché era il più forte di tutti

Zinedine Zidane non ha avuto dubbi nell'indicare in Ronaldo il Fenomeno il più forte giocatore che ha incontrato in carriera: "Al di là di quello che tutti vedevano in campo, era in allenamento che gli visto fare cose assurde. Pazzesco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

