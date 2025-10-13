Inter News 24 Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Piotr Zielinski ha recentemente commentato il suo poco spazio nell’ Inter durante questo inizio di stagione, parlando apertamente dal ritiro della Polonia. Il centrocampista, arrivato con grandi aspettative, ha espresso la sua frustrazione per il limitato minutaggio, pur confermando la sua disponibilità e voglia di lavorare per guadagnarsi un posto da titolare nella squadra nerazzurra. SFIDA DECISIVA CONTRO L’OLANDA – Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski: «Poco spazio con l’Inter? Dipende tutto da una cosa, il mio obiettivo…»