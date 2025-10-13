Zielinski | Poco spazio con l’Inter? Dipende tutto da una cosa il mio obiettivo…

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Piotr Zielinski ha recentemente commentato il suo poco spazio nell’ Inter durante questo inizio di stagione, parlando apertamente dal ritiro della Polonia. Il centrocampista, arrivato con grandi aspettative, ha espresso la sua frustrazione per il limitato minutaggio, pur confermando la sua disponibilità e voglia di lavorare per guadagnarsi un posto da titolare nella squadra nerazzurra. SFIDA DECISIVA CONTRO L’OLANDA – Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

zielinski poco spazio con l8217inter dipende tutto da una cosa il mio obiettivo8230

© Internews24.com - Zielinski: «Poco spazio con l’Inter? Dipende tutto da una cosa, il mio obiettivo…»

In questa notizia si parla di: zielinski - poco

zielinski poco spazio l8217interZielinski, destino segnato: cosa succederà a gennaio con l'Inter - Come con Inzaghi, anche con Chivu il centrocampista polacco sta trovando poco spazio e potrebbe così lasciare i nerazzurri prima della prossima estate: i dettagli ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zielinski Poco Spazio L8217inter