Zielinski | Il futuro all’Inter dipenderà dalle…

Dopo la vittoria della Polonia per 2-0 contro la Lituania a Kaunas, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni nel dopopartita, soffermandosi sull’importanza dei tifosi: “ È stato fantastico vedere così tanti sostenitori venire fino in Lituania per supportarci. Ci hanno dato una carica incredibile, si sentiva la loro presenza in ogni azione in campo “, ha commentato il centrocampista dell’ Inter, visibilmente soddisfatto della prestazione della squadra. Il numero 20 nerazzurro ha anche analizzato la partita dal punto di vista tecnico e fisico: “ Abbiamo controllato bene il gioco, creato diverse occasioni e concretizzato le più importanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: zielinski - futuro

Zielinski Inter, ora il futuro è in discussione: il polacco non convince Chivu., il motivo e cosa può succedere

Zielinski Inter, Chivu boccia il polacco: si cerca altre caratteristiche, ora il futuro…

Zielinski Inter, riflessioni in corso sul futuro: pesa questo fattore, il motivo

#Zielinski: "Il futuro all'Inter dipende dalle mie gambe. Farò di tutto per avere più occasioni possibili" - X Vai su X

#Zielinski potrebbe lasciare l'#Inter a gennaio: secondo Caughtoffside, il centrocampista polacco è finito nel mirino del #LeedsUnited. Nonostante la recente titolarità in #ChampionsLeague contro lo #SlaviaPraga, starebbe riflettendo sul proprio futuro. Vai su Facebook

Zielinski, futuro in bilico: sì all’Arabia Saudita? E lui attacca sui social: “Non capite niente di calcio” - Al centro di diversi rumour di mercato, tra chi lo vede ancora con la maglia del Napoli e chi invece parla di trasferimento imminente in Arabia Saudita, il polacco ha ... cronachedellacampania.it scrive

Udinese. ag. Zielinski: "Napoli? Futuro dopo l'Europeo" - Bartlomiej Bolek, agente di Piotr Zielinski, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli: "Stiamo lavorando sul futuro di Piotr, ma al momento non ci sono novità". Da tuttojuve.com