Zidane sulla semifinale di Champions | Lamine Yamal? Una prestazione pazzesca contro l’Inter nonostante…

Zinedine Zidane, intervistato al Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, ha condiviso il suo pensiero su Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona che ha impressionato anche nell'ultima sfida contro l'Inter. Zidane ha lodato la prestazione del 16enne, dichiarando: «Mi piace molto Lamine Yamal, per come tocca la palla. Il secondo tempo contro l'Inter l'anno scorso è stato pazzesco. Faceva delle cose incredibili e nessuno lo fermava, nonostante l'Inter fosse tosta in difesa».

Zidane:«Lippi mi ha aiutato a crescere. L'allenatore è la figura più importante di una squadra. Sogno la panchina della Francia» - L'ex campione della Juventus ha affrontato diversi temi durante il suo intervento

Zidane: "Yildiz è bravo, ma deve crescere ancora. Lippi è stato davvero importante per me" - Zinedine Zidane, nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, ha parlato anche di Kenan Yildiz.