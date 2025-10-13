Zidane | Mai offerte arrivate dal Milan Maignan alla Juventus? Non sarei sorpreso

Apprezzamenti per il Milan di Sacchi, il pensiero su Maignan, Modric e non solo: ZidinZinedine Zidane ha parlato anche del Diavolo a 'Il Festival dello Sport' di Trento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Zidane tornerà alla Juve da allenatore? La risposta di Zizou #ilfestivaldellosport

Zidane smentisce: "Se il Milan mi aveva offerto la panchina in passato? No, non è vero" - Zinedine Zidane, ex giocatore ed ex allenatore del Real Madrid, ha parlato così di Luka Modric alla Gazzetta dello Sport: "Qual è il suo segreto? milannews.it scrive

Zidane:«Lippi mi ha aiutato a crescere. L'allenatore è la figura più importante di una squadra. Sogno la panchina della Francia» - L'ex campione della Juventus ha affrontato diversi temi durante il suo intervento, ... Segnala msn.com