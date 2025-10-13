Zidane | La Juve dia fiducia a Tudor Yildiz mi fa divertire E non sarei sorpreso se a Torino arrivasse lui
. Le dichiarazioni di Zizou Nuove dichiarazioni sulla Juventus di Zinedine Zidane – che Arrigo Sacchi vorrebbe sulla panchina bianconera – raccolte da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico francese è tornato a parlare contestualmente al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: zidane - juve
Yildiz Juve, Cassano va contro corrente: «È buono per l’Italia ma non lo vedo trascinatore come facevano Del Piero, Zidane o Nedved. Un grande punto interrogativo…»
Calciomercato.com – Cassano: “Juve, Yildiz va bene in Italia, ma in Europa? Non è al livello di Del Piero e Zidane”
Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare»
Sacchi vuole Zidane alla Juventus: "Crede nel gioco offensivo e di squadra, farebbe solo bene alla Serie A" "Ha fatto grandi complimenti al mio Milan, che in Italia dicevano vincesse solo perché c'erano grandi campioni. Zidane, da allenatore, lo ha visto come
Zidane e il no alla Juve: "Voglio un'altra panchina"
Zidane allenatore Juve… prima o poi, i tifosi sognano: si può fare davvero? - Da quattro anni a questa parte, è un sogno in particolare a dominare l’immaginario bianconero: quello di vedere la Juventus - Lo riporta msn.com
Zidane e l’amore per la Juventus: “Sempre nel mio cuore. Yildiz mi diverte, David segnerà” - Yildiz mi diverte, David segnerà” Al Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane si racconta: dalla ... Come scrive tuttojuve.com