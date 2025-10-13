Zidane a ruota libera | Tudor può riportare trofei alla Juve A Yildiz direi questa cosa David ha bisogno di tempo Poi sul mercato | Non sarei sorpreso se arrivasse lui…

Zidane, ex Juventus, ha parlato così di alcuni temi d'attualità in casa bianconera. Le sue dichiarazioni. Altre parole sulla Juventus di Zinedine Zidane raccolte da La Gazzetta dello Sport. L'allenatore francese è tornato a parlare contestualmente al Festival dello Sport. QUI: Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino. Champions difficile da vincere, sul mio ritorno da allenatore a Torino.» TUDOR – «Alla Juventus avevo un bel rapporto con lui. Era un bravo giocatore e sapeva essere amico di tutti. Non sono sorpreso di vederlo sulla panchina della Juve, qualche anno fa aveva fatto bene in un contesto complesso come Marsiglia.

Tudor, sorpresa post Wydad: "Sono sempre preoccupato. Yildiz raro, ecco perché. Sera libera a tutti" - Tudor dopo il Wydad: "Era una partita diversa" L'allenatore bianconero ha parlato così dell'approccio della sua squadra alla gara ai microfoni di Dazn: "Era una partita un po' diversa, anche per ... Lo riporta tuttosport.com