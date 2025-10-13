Zhegrova Juve 20 minuti di qualità con la nazionale | il suo Kosovo fa l’impresa e batte la Svezia I numeri del suo ingresso

Zhegrova Juve, 20 minuti di qualità con la nazionale: l’analisi del suo ottimo ingresso in Svezia Kosovo. Una vittoria storica, un’impresa che rilancia le ambizioni di un’intera nazione. Il Kosovo ha espugnato il campo della Svezia per 1-0 in una partita fondamentale per le qualificazioni al Mondiale 2026. A questa grande festa ha partecipato anche l’esterno della Juve, Edon Zhegrova, entrato nel finale per dare il suo contributo. Il talento bianconero è stato inserito dal suo commissario tecnico al 71? minuto, con la squadra in vantaggio e con il compito di gestire il risultato e, se possibile, far male in contropiede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, 20 minuti di qualità con la nazionale: il suo Kosovo fa l’impresa e batte la Svezia. I numeri del suo ingresso

Scopri altri approfondimenti

Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

? #Zhegrova, lunedì la #Juve avrà la sua risposta: al momento non ci sono buone notizie… - X Vai su X

Juventus, scoppia il caso Zhegrova: Comolli corre ai ripari per gennaio - Il CT del Kosovo boccia Edon Zhegrova: lo fa partire dalla panchina e lo inserisce solo negli ultimi 5 minuti di gara. Riporta sport.virgilio.it

Zhegrova Juve, perché ha giocato solo pochi minuti col Kosovo? Parla il ct Foda, la verità sulle condizioni dell’esterno bianconero - Parla il ct Foda, ecco le condizioni dell’esterno classe 1999 Un pareggio a reti bianche e una gestione all’insegna della prudenza. Secondo juventusnews24.com

Zhegrova Juve, non arrivano buone notizie dal Kosovo: l’esterno bianconero è ancora indietro di condizione. Ultimissime - Zhegrova Juve: l’esterno ha giocato appena sei minuti con il Kosovo contro la Slovenia, un segnale che evidenzia un ritardo nella condizione Non arrivano buone notizie dal fronte Nazionali per Edon Zh ... juventusnews24.com scrive