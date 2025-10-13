Zeudi Di Palma perde la pazienza e insulta i fan che pretendono di condizionare la sua vita | Mi avete rotto le palle

Attimi di rabbia per Zeudi Di Palma che, durante una live, ha insultato i fan che continuavano a chiederle quando sarebbe rientrata all’università. La ex protagonista del Grande Fratello comincia ad avvertire la stanchezza legata all’eccessiva esposizione mediatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: zeudi - palma

Grande Fratello, Zeudi De Palma sulla sua bisessualità: "Uomini o donne? Ecco verso chi sono proiettata"

Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla di amore e orientamento: "Più attratta dalle donne, ma mai dire mai"

Single ma determinata: Zeudi Di Palma cerca l’amore, la bollente confessione

Zeudi Di Palma perde la pazienza e insulta i fan che pretendono di condizionare la sua vita: “Mi avete rotto le palle” - Attimi di rabbia per Zeudi Di Palma che, durante una live, ha insultato i fan che continuavano a chiederle quando sarebbe rientrata all’università ... Segnala fanpage.it

Grande Fratello, Zeudi De Palma sulla sua bisessualità: "Uomini o donne? Ecco verso chi sono proiettata" - L'ex Miss Italia parla in diretta con i fan: chiarisce i gossip sul ragazzo con cui è stata vista, racconta il suo percorso e svela cosa cerca davvero in amore. Si legge su movieplayer.it