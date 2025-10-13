Zeudi Di Palma attaccata per aver mandato un messaggio di positività e libertà | la laurea non è un obbligo ma una scelta
Nei giorni scorsi l’ex gieffina Zeudi Di Palma è finita al centro delle polemiche sui social, dopo una diretta in cui ha risposto in modo deciso ad alcune domande insistenti da parte degli utenti. Molti le chiedevano – con una certa insistenza – a che punto fosse arrivato il suo percorso di studi universitario. Zeudi, infastidita ma al tempo stesso autentica e spontanea, proprio come si era mostrata all’interno della Casa del Grande Fratello, ha risposto con schiettezza: avrebbe terminato gli studi “quando cavolo vuole”, seguendo i suoi tempi e ritmi personali, poiché in questo momento si sta dedicando ad altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
