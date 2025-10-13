Zenith pari in trasferta | il vertice è salvo
Montespertoli 1 Zenith Prato 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi (65’ Fiaschi N.), Calonaci, Salvadori (65’ Lensi), Trapassi, Corradi, Corsi (69’ Gasparri), Bettoni, Lotti (50’ Granucci), Maltomini, Rosi (78’ Biliotti). A disp. Masini, Spini, Zefi, Del Duca. All. Sarti. ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli (70’ Castiello), Cela, Tempestini, Fiaschi, Geri (78’ Danti), Saccenti, Sinisgallo, Kouassi (60’ Moussaid), Del Pela, Parrini (90’ Osakwe). A disp. Caroti, Moretti, Toccafondi, Casini. Innocenti. All. Settesoldi. Arbitro: Casale di Siena. Reti: 58’ Del Pela, 85’ Maltomini. Un pareggio con qualche rammarico quello ottenuto dalla Zenith Prato sul campo del Montespertoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
