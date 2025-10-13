Zelensky | La pace in Medioriente genera speranza in Ucraina | Trump | Potrei inviare dei missili Tomahawk all' Ucraina se la guerra non sarà risolta
Zelensky a colloquio col leader della Casa Bianca: "Se fermi l'offensiva a Gaza, puoi fermare anche Mosca". Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia".
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky: "Mercoledì a Istanbul nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca"
Ucraina, Zelensky firma una legge che agita Bruxelles. Mentre a Istanbul si tratta per la pace cresce la protesta interna
Zelensky a colloquio con Trump: "Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l'Ucraina" - Kiev cerca sponde per la difesa aerea e non esclude un ruolo negoziale di Washington nella guerra con la Russia.
Zelensky chiama Trump: «Ora ferma anche Mosca». Verso il sì ai Tomahawk - Dopo l'accordo tra Israele e Hamas sul piano di pace a Gaza – che Trump ha rivendicato come il suo ...