Zelensky | La pace in Medioriente genera speranza in Ucraina | Trump | Potrei inviare dei missili Tomahawk all' Ucraina se la guerra non sarà risolta

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky a colloquio col leader della Casa Bianca: "Se fermi l'offensiva a Gaza, puoi fermare anche Mosca". Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky la pace in medioriente genera speranza in ucraina trump potrei inviare dei missili tomahawk all ucraina se la guerra non sar224 risolta

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "La pace in Medioriente genera speranza in Ucraina" | Trump: "Potrei inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

In questa notizia si parla di: zelensky - pace

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Zelensky: "Mercoledì a Istanbul nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca"

Ucraina, Zelensky firma una legge che agita Bruxelles. Mentre a Istanbul si tratta per la pace cresce la protesta interna

zelensky pace medioriente generaZelensky a colloquio con Trump: “Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l’Ucraina” - Kiev cerca sponde per la difesa aerea e non esclude un ruolo negoziale di Washington nella guerra con la Russia. Da fanpage.it

zelensky pace medioriente generaZelensky chiama Trump: «Ora ferma anche Mosca». Verso il sì ai Tomahawk - Dopo l’accordo tra Israele e Hamas sul piano di pace a Gaza – che Trump ha rivendicato come il suo ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Pace Medioriente Genera