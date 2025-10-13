Zeekr 001 la ricarica più veloce del mondo | da 4% a 100% in 13 minuti Picco di 1,3 MW

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marchio cinese spiazza la concorrenza con una nuova batteria che si ricarica con potenze di picco superiori a 1.300 kW. 🔗 Leggi su Dday.it

zeekr 001 la ricarica pi249 veloce del mondo da 4 a 100 in 13 minuti picco di 13 mw

© Dday.it - Zeekr 001, la ricarica più veloce del mondo: da 4% a 100% in 13 minuti. Picco di 1,3 MW

In questa notizia si parla di: zeekr - ricarica

zeekr 001 ricarica pi249Zeekr 001, la ricarica più veloce del mondo: da 4% a 100% in 13 minuti. Picco di 1,3 MW - Il marchio cinese spiazza la concorrenza con una nuova batteria che si ricarica con potenze di picco superiori a 1. Riporta dmove.it

zeekr 001 ricarica pi249Zeekr 001: ricarica in 7 minuti per un’elettrica da record - La nuova 001 del marchio del gruppo Geely dimostra che il pieno di energia non sarà più un’attesa, ma un battito d’occhio tecnologico. Si legge su tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Zeekr 001 Ricarica Pi249