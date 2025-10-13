Zazzaroni elogia Esposito e Hojlund | Pio Esposito mi dà coraggio da tanti anni non produciamo un attaccante del genere

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, parlando delle attuali stelle del calcio italiano e internazionale. Tra i temi trattati, il giornalista ha messo in evidenza il talento del giovane attaccante dell' Inter e della Nazionale, Pio Esposito, e quello del centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund. SUI GIOVANI ATTACCANTI – «Pio Esposito mi dà coraggio, da tanti anni non produciamo un attaccante del genere, ha grandissimo valore.

