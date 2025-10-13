Zaia via il nome dal simbolo | Sono un problema? Vedremo di farlo diventare reale

“Forse io e il mio cognome siamo un problema per qualcuno. Vedremo di farlo diventare un problema reale”. Luca Zaia, presidente della regione Veneto, dopo i confronti della coalizione di maggioranza sul suo potenziale successore, ora si ritrova depennato. Anche nel simbolo del partito. Dopo il veto alla lista personale, è arrivato infatti lo stop all’inserimento del suo nome nel simbolo. Una decisione, secondo Zaia, senza precedenti: “Non è mai accaduto in un paese che si vieti ad una persona di utilizzare il proprio nome nella campagna elettorale”. La decisione nazionale è l’esito di accordi tra Lega e Fratelli d’Italia, e in particolare l’effetto di veti di quest’ultimo: da una parte il sostegno all’indicazione di Alberto Stefani come candidato presidente, dall’altra la richiesta di togliere il nome di Zaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

