Yildiz la doppietta inguaia la Juve | così lascia Torino

Glieroidelcalcio.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz fa sognare la Turchia con la sua doppietta da fuoriclasse contro la Bulgaria: Juve fortemente preoccupata  Kenan Yildiz continua a incantare, questa volta con la maglia della Nazionale turca. Il talento classe 2005, ormai ventenne, è diventato un punto fermo della Juventus e anche della Turchia. Nella partita contro la Bulgaria, Yildiz ha brillato trascinando la sua squadra a una vittoria netta, con un risultato finale di 6-1. Una doppietta decisiva che ha permesso alla Turchia di conquistare tre punti fondamentali, portandola a quota sei nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, a soli tre punti dalla capolista Spagna. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

