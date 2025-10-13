Yildiz Juventus due top club di Premier League pronte a fare follie per il talento bianconero | tutto quello che c’è da sapere

Yildiz Juventus, due top club di Premier League pronte a fare follie: i dettagli sull’interesse per il 10 bianconero. Il suo talento ha fatto ufficialmente breccia nel cuore delle big di Premier League. Kenan Yildiz, stella della Juventus e della nazionale turca, è l’oggetto del desiderio di Manchester United e Arsenal. Come riportato dal QS, i due top club inglesi sarebbero pronti a un assalto milionario per strappare il fantasista ai bianconeri. Secondo il quotidiano, le due società starebbero preparando un’offerta congiunta per la prossima estate, una cifra che si aggirerebbe tra gli 85 e i 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, due top club di Premier League pronte a fare follie per il talento bianconero: tutto quello che c’è da sapere

