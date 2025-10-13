Yildiz chiamato agli straordinari? Tudor ha le idee chiarissime sul turco archiviata la parentesi nazionale verrà impiegato così La scelta
Yildiz chiamato a gli straordinari, è l’anima della squadra: nonostante la stanchezza, il tecnico non ci rinuncia e lo schiererà anche contro il Como. In una Juventus che cerca ancora la sua identità definitiva, c’è una sola, grande certezza: Kenan Yildiz. Il talento turco è diventato in pochi mesi l’anima e il faro della squadra, un giocatore talmente imprescindibile che Igor Tudor non ha alcuna intenzione di rinunciarci, neanche quando la spia della riserva è accesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 bianconero è lo “stakanovista” a cui il tecnico chiederà gli straordinari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - chiamato
Yildiz Juventus, il turco è chiamato alla stagione della consacrazione: alla Continassa si aspettano questo entro fine anno. Lo scenario
«Kemal sposerà Zehnra. » Yildiz, in lacrime davanti alla sorella Zeynep, non riesce a tenersi dentro la notizia che l’ha sconvolta. Inizia così una nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dopo il Grande Fratello. Nella puntata prece - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli è chiamato agli straordinari. Il Mattino: “E’ l’ora della verità” - Tre sfide in dieci giorni per il Napoli: “E’ l’ora della verità” come titola in prima pagina Il Mattino. Secondo tuttomercatoweb.com