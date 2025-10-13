Yildiz chiamato agli straordinari? Tudor ha le idee chiarissime sul turco archiviata la parentesi nazionale verrà impiegato così La scelta

Yildiz chiamato a gli straordinari, è l’anima della squadra: nonostante la stanchezza, il tecnico non ci rinuncia e lo schiererà anche contro il Como. In una  Juventus  che cerca ancora la sua identità definitiva, c’è una sola, grande certezza:  Kenan Yildiz. Il talento turco è diventato in pochi mesi l’anima e il faro della squadra, un giocatore talmente imprescindibile che  Igor Tudor  non ha alcuna intenzione di rinunciarci, neanche quando la spia della riserva è accesa. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il numero 10 bianconero è lo “stakanovista” a cui il tecnico chiederà gli straordinari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

