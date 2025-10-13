È una delle giovani promesse del calcio mondiale, un predestinato che vincerà molti Palloni d'Oro (e non solo) il cui valore è già altissimo a soli 18 anni: stiamo parlando di Lamine Yamal, l'asso spagnolo del Barcellona. Nonostante la società blaugrana lo abbia blindato con un contratto faraonico da 21 milioni di euro l'anno, per il maggiorenne "suonano" sempre più forti sirene dall'Arabia Saudita con un club pronto a sborsare la cifra più alta mai vista nel calcio. Quanto offre l'Al-Hilal. Secondo attendibili indiscrezioni il club saudita allenato da Simone Inzaghi, l'Al-Hilal, avrebbe presentato un'offerta mostruosa al Barcellona pari a 400 milioni di euro e un contratto di ben sette anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Yamal, sirene arabe: ecco qual è l’offerta folle per il baby campione del Barcellona