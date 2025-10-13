Y-40 Film Festival a vincere è un cortometraggio sulla pace in Palestina

Un uomo anziano nuota in un fiume. Ogni bracciata lo immerge nei ricordi frammentati di una vita attraversata dalla guerra. Un aquilone vola tra le macerie e gli riporta la memoria più luminosa: l’amore giovanile per una ragazza. L’aquilone, nel vento diventa metafora: non solo del desiderio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Y-40 Film Festival, a vincere è un cortometraggio sulla pace in Palestina - Un uomo anziano, i ricordi di un amore giovanile e un aquilone, nel vento, che vola tra le macerie e diventa metafora: desiderio di elevazione, ma anche del diritto di esistere, di volare liberi, nono ... Secondo padovaoggi.it

Andrea Boretti di Samarate e “The Kite” vincono la terza Edizione di Y-40 Film Festival: un racconto di speranza sott’acqua - MONTEGROTTO TERME (PD), 12 Ottobre 2025 – È Andrea Boretti, con il team Eleven Studio, ad aggiudicarsi il primo posto della terza edizione del Y- Secondo varese7press.it