Y-40 Film Festival a vincere è un cortometraggio sulla pace in Palestina

Un uomo anziano nuota in un fiume. Ogni bracciata lo immerge nei ricordi frammentati di una vita attraversata dalla guerra. Un aquilone vola tra le macerie e gli riporta la memoria più luminosa: l’amore giovanile per una ragazza. L’aquilone, nel vento diventa metafora: non solo del desiderio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

