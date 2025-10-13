Xnl Arte | Atelier e visite guidate per le scuole con la mostra Manifesto di Julian Rosefeldt
Arte lancia nuovi percorsi guidati e attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. Nei giorni scorsi è stato illustrato ai docenti il programma Educational legato alla mostra Manifesto di Julian Rosefeldt, inaugurata nel settembre scorso e allestita fino al 25 novembre, a cura di Paola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: arte - atelier
Xnl Arte: Atelier e visite guidate per le scuole con la mostra Manifesto di Julian Rosefeldt - Nei giorni scorsi è stato illustrato ai docenti il programma Educational legato alla mostra Manifesto di Juli ... Come scrive ilpiacenza.it
L’arte si diffonde in città, dal 19 al 21 tornano gli eventi di XNL Aperto - Dal 19 al 21 settembre 2025 XNL Arte presenta la quarta edizione di XNL Aperto, il progetto diffuso di arte contemporanea che coinvolge la città di Piacenza e il suo territorio in un articolato ... Segnala piacenzasera.it