Xiaomi avrebbe deciso di interrompere lo sviluppo di due smartphone: stiamo parlando di Xiaomi Mix Flip 3 e Xiaomi Civi 6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Xiaomi potrebbe rinunciare al lancio di Mix Flip 3 e Civi 6