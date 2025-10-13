Xi | presenta proposte per promuovere sviluppo a tutto tondo delle donne
Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha presentato quattro proposte per accelerare il processo di sviluppo a tutto tondo delle donne. Intervenendo alla cerimonia di apertura dell’Incontro dei leader mondiali sulle donne, tenutosi a Pechino, Xi ha affermato che le proposte sono state presentate per creare un consenso piu’ ampio, aprire percorsi piu’ vasti e intraprendere azioni piu’ pratiche per questa causa, poiche’ lo sviluppo a tutto tondo delle donne sta ancora affrontando sfide complesse. Il presidente cinese ha esortato a compiere sforzi congiunti per coltivare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo delle donne, e promuovere solidi motori per il progresso di alta qualita’ delle donne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
