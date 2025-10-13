Xi | partecipa a cerimonia apertura Incontro di leader mondiali su donne

Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura dell’Incontro dei leader mondiali sulle donne e tiene un discorso programmatico presso il Centro congressi nazionale cinese di Pechino, capitale della Cina, oggi 13 ottobre 2025. Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura dell’Incontro dei leader mondiali sulle donne e tiene un discorso programmatico presso il Centro congressi nazionale cinese di Pechino, capitale della Cina, oggi 13 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

