Xi | partecipa a cerimonia apertura Incontro di leader mondiali su donne

Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura dell’Incontro dei leader mondiali sulle donne e tiene un discorso programmatico presso il Centro congressi nazionale cinese di Pechino, capitale della Cina, oggi 13 ottobre 2025. Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura dell’Incontro dei leader mondiali sulle donne e tiene un discorso programmatico presso il Centro congressi nazionale cinese di Pechino, capitale della Cina, oggi 13 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: partecipa a cerimonia apertura Incontro di leader mondiali su donne

In questa notizia si parla di: partecipa - cerimonia

Cina: Xi partecipa a grande cerimonia per celebrare il 60mo anniversario di fondazione della Regione Autonoma dello Xizang

Il Presidente del Consiglio, Giorgia #Meloni, partecipa lunedì 13 ottobre alle ore 15, a Sharm el-Sheikh in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. @ultimora_pol - X Vai su X

LO SPORT CHE UNISCE Partecipare oggi alla Cerimonia delle Medaglie d’Oro Libertas allo stadio Diego Armando Maradona è stato un momento significativo per ribadire l’enorme valore dello sport. Alla presenza del presidente Giuseppe Conte e del nostro - facebook.com Vai su Facebook

Xi: partecipa a cerimonia apertura Incontro di leader mondiali su donne - Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura dell'Incontro dei leader mondiali sulle donne e tiene un discorso programmatico ... Come scrive romadailynews.it

Balli, canti, luci e (tante) star in tribuna: è cominciato il Mondiale per Club. Ma tra Messi e l’Al Ahly finisce 0-0 - Roberto Baggio, Kakà, Ronaldo, Del Piero e Pepe tra le tante star calcistiche presenti. Secondo ilfattoquotidiano.it