Xi | annuncia misure a sostegno di causa femminile globale

Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato una serie di misure a sostegno della causa femminile globale in occasione dell’Incontro dei leader mondiali sulle donne. Nei prossimi cinque anni, la Cina donera’ altri 10 milioni di dollari all’UN Women, ha dichiarato Xi intervenendo alla cerimonia di apertura dell’incontro a Pechino. Nel frattempo, il Paese stanziera’ 100 milioni di dollari dal Fondo per lo sviluppo globale e la cooperazione Sud-Sud per la cooperazione con le organizzazioni internazionali su progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo delle donne e delle ragazze, ha affermato Xi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: annuncia misure a sostegno di causa femminile globale

