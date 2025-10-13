XBOXONE XStreaming v2.35 | Nuove Funzionalità per lo Streaming Xbox e xCloud
La community di XStreaming è lieta di annunciare il lancio della versione 2.3.5, rilasciata poche ore fa da Geocld. Questo aggiornamento porta con sé importanti miglioramenti, soprattutto per gli utenti che cercano la massima qualità visiva nelle loro sessioni di gioco in streaming. Novità Principali della v2.3.5. Ecco le modifiche più significative introdotte in questa release: Miglioramenti al Motore di Rendering Nativo: Il motore di rendering nativo ora visualizza la risoluzione effettiva del flusso video e supporta la visualizzazione delle prestazioni per il cloud gaming xCloud a 1440P. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net