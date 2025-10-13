XBOXONE XStreaming v2.35 | Nuove Funzionalità per lo Streaming Xbox e xCloud

Gamesandconsoles.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community di XStreaming è lieta di annunciare il lancio della  versione 2.3.5, rilasciata poche ore fa da Geocld. Questo aggiornamento porta con sé importanti miglioramenti, soprattutto per gli utenti che cercano la massima qualità visiva nelle loro sessioni di gioco in streaming. Novità Principali della v2.3.5. Ecco le modifiche più significative introdotte in questa release: Miglioramenti al Motore di Rendering Nativo: Il motore di rendering nativo ora visualizza la  risoluzione effettiva  del flusso video e supporta la visualizzazione delle prestazioni per il  cloud gaming xCloud a 1440P. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

