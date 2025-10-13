XBOX360 XeUnshackle BETA v1.03 | Scopri le Nuove Funzionalità

La scena homebrew per Xbox 360 continua a vivere e prosperare, e l’ultimo aggiornamento di XeUnshackle ne è la prova lampante. La versione BETA v1.03 è ora disponibile, portando con sé un supporto attesissimo e una manciata di miglioramenti. Ricorda: Questo è (e probabilmente rimarrà) software BETA. Trattalo come tale. Potresti incontrare bug o crash. È fondamentale leggere il file README - IMPORTANT.txt incluso nel download per le istruzioni di configurazione e utilizzo. Cosa è XeUnshackle?. XeUnshackle è un’applicazione personalizzata per Xbox 360 progettata per sfruttare la vulnerabilità Xbox360BadUpdate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

