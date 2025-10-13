Il periodo di Seth Rollins come leader di The Vision si è concluso bruscamente nell’ultima puntata di WWE Raw, quando la sua fazione gli si è rivoltata contro dopo un promo controverso. Il colpo di scena è avvenuto durante il segmento d’apertura, in cui Rollins aveva riunito i membri di The Vision — Paul Heyman, Bron Breakker e Bronson Reed — per celebrare la sua vittoria a Crown Jewel. Tuttavia, il discorso di Rollins ha rapidamente rovinato l’atmosfera. Lui ha dichiarato di non avere “bisogno” di nessuno, ha sottolineato i suoi successi individuali e ha chiarito che aveva scelto i suoi alleati, ma non era dipendente da loro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: The Vision è implosa! Bron Breakker e Bronson Reed si scagliano contro Seth Rollins