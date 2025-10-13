WWE | Roman Reigns è davvero in crisi? Sam Roberts analizza la situazione del Tribal Chief
Roman Reigns non è affatto contento di come sono andate le cose a Crown Jewel lo scorso weekend e, visibilmente frustrato, ha deciso di voltare le spalle ai suoi cugini Jey e Jimmy Uso. Il conduttore di RAW Recap, Sam Roberts, ritiene che, poiché non è più alleato con gli Usos, Reigns potrebbe saltare il WarGames Match a Survivor Series 2025. Il “Tribal Chief” ha subito una rara sconfitta in singolo, solo la terza in sei anni, a Crown Jewel, dove è stato battuto da Bronson Reed. Il match è degenerato nel caos quando Bron Breakker è intervenuto per aiutare Reed, mentre Jey e Jimmy Uso sono corsi in soccorso di Reigns. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
