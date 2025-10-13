WWE | Potrebbe esserci il già citato infortunio al braccio di Seth Rollins dietro il segmento di The Vision a Raw

Sono momenti concitati per Seth Rollins, a 24h dall’aver battuto Cody Rodhes a Crown Jewel, la sua fazione The Vision, a Raw, si è ribellata contro di lui attaccandolo a tradimento. Ora emerge una speculazione dietro il segmento. Un infortunio al braccio. Seth Rollins potrebbe essersi infortunato al braccio sinistro durante il suo match con Cody. La lente di ingrandimento va puntata nel momento del suo Coast-to-coast headbutt, dove atterra malamente su quel braccio. Sean Ross Sapp di Fightful Select ha detto che Rollins una volta tornato nel backstage ha dovuto indossare un tutore. Una foto di un fan pubblicata sui social poco prima della messa in onda di Raw infatti, mostra Rollins con un tutore al braccio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

