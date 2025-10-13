WWE | Kairi Sane torna alla vecchia theme song ma per ora resta fedele ad Asuka
Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, Kairi Sane ha sorpreso il pubblico facendo il suo ingresso con la sua vecchia theme song, “The Next Voyage”, ma la serata si è conclusa con un violento assalto ai danni di Rhea Ripley e IYO SKY, orchestrato insieme ad Asuka. La tensione tra Asuka e Kairi Sane sfocia nel backstage. La puntata di Raw del 13 ottobre si è aperta mostrando le conseguenze della sconfitta subita a Crown Jewel il 1° ottobre, dove Kairi Sane era stata schienata nel match di coppia contro Rhea Ripley e IYO SKY. Nel backstage, Asuka ha espresso tutta la sua rabbia, accusando la connazionale di averla disonorata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
