Kairi Sane ha regalato ai fan un tuffo nel passato durante la puntata del 13 ottobre di WWE Monday Night Raw, entrando in scena con la sua vecchia theme song, “The Next Voyage” dei CFO$, invece della più recente “Voyager” dei Def Rebel. Il cambiamento ha immediatamente catturato l’attenzione del WWE Universe, che associa da sempre il brano dei CFO$ al periodo più iconico della carriera di Kairi nella compagnia. KAIRI SANE GOT HER THEME SONG BACK #WWERAW pic.twitter.comuDrB8qmWo5 — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 13, 2025 Il momento è arrivato dopo una scena carica di tensione nel backstage: Asuka ha rimproverato duramente Kairi per la loro sconfitta a Crown Jewel, arrivando perfino a schiaffeggiarla e intimandole di riscattarsi affrontando Rhea Ripley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kairi Sane riporta la sua classica theme song a Raw durante il match caotico con Rhea Ripley