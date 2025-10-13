WWE | Il contratto di Ridge Holland non sarà rinnovato

Nei giorni scorsi sono arrivati diversi licenziamenti in WWE, e in particolare tra NXT, Evolve e il programma WWE ID. Il nome più importante, e forse anche un po’ inaspettato, è stato quello dell’ex campione nordamericano Wes Lee, ma pare proprio che la federazione di Stamford abbia deciso di liberare diversi slot nei suoi territori di sviluppo, soprattutto quando i wrestler in questione non mostrano miglioramenti o non hanno prospettive di utilizzo. E come anticipato nei giorni scorsi da più fonti, i tagli non sono finiti. Addio a metà novembre. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivato un altro annuncio: Ridge Holland lascerà la compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

