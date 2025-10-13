WWE | Dominik Mysterio vince con furbizia e mantiene il titolo Intercontinentale

I trucchi sporchi di Dominik Mysterio non hanno davvero fine. Durante la puntata di RAW di questa settimana, andata in scena alla RAC Arena di Perth, in Australia Occidentale, Mysterio ha messo in palio il WWE Intercontinental Championship e ha fatto di tutto pur di conservarlo. “Dirty Dom” si è ormai guadagnato la fama di campione sleale: ha sempre cercato di evitare lo scontro con  Penta, ma questa settimana il match valido per il titolo è finalmente andato in scena. Prima dell’incontro,  Rusev  ha raggiunto Penta nel backstage, rivelandogli che il match era stato approvato da  Adam Pearce  proprio grazie a lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

