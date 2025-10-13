WWE | CM Punk nuovo sfidante la resa dei conti con Seth Rollins è vicina

CM Punk si è guadagnato la sua occasione per riprendersi ciò che Seth Rollins gli ha rubato. Nel main event dell’episodio di WWE RAW trasmesso dall’Australia, Punk ha sconfitto Jey Uso e LA Knight in un triple threat match, diventando il primo sfidante ufficiale al World Heavyweight Championship. Una data precisa per il match titolato non è ancora stata annunciata, ma tutto lascia pensare che sarà il main event di Saturday Night’s Main Event a Salt Lake City, Utah, il 1° novembre. Il match che ha deciso lo sfidante. CM Punk ha dimostrato di essere ancora al vertice della categoria, superando due avversari di alto livello come Jey Uso e LA Knight per guadagnarsi il diritto di sfidare Seth Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

