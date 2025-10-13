WWE | CM Punk nuovo sfidante la resa dei conti con Seth Rollins è vicina
CM Punk si è guadagnato la sua occasione per riprendersi ciò che Seth Rollins gli ha rubato. Nel main event dell’episodio di WWE RAW trasmesso dall’Australia, Punk ha sconfitto Jey Uso e LA Knight in un triple threat match, diventando il primo sfidante ufficiale al World Heavyweight Championship. Una data precisa per il match titolato non è ancora stata annunciata, ma tutto lascia pensare che sarà il main event di Saturday Night’s Main Event a Salt Lake City, Utah, il 1° novembre. Il match che ha deciso lo sfidante. CM Punk ha dimostrato di essere ancora al vertice della categoria, superando due avversari di alto livello come Jey Uso e LA Knight per guadagnarsi il diritto di sfidare Seth Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: punk - nuovo
“You Know The Way”: il nuovo singolo di Luca Blindo tra punk, sogni e resilienza
Campa e il nuovo EP Loop: pop punk, autenticità e sogni live
Gli Spiritual Cramp, punk rock band di San Francisco, hanno pubblicato il video di Automatic, pezzo contenuto nel nuovo album "R... - facebook.com Vai su Facebook
WWE: CM Punk sfoggia un nuovo look a poche ore da Raw (FOTO) - Nelle scorse ore, attraverso una foto, CM Punk si è mostrato con un look completamente diverso rispetto alle ultime apparizioni ... Segnala spaziowrestling.it
WWE: Svelato il motivo della presenza di CM Punk a Crown Jewel - Alcuni fan hanno beccato CM Punk tra il pubblico di Crown Jewel, scopriamo il motivo dietro questa presenza della stella alla RAC Arena ... Si legge su spaziowrestling.it