WTA Osaka 2025 | Naomi Osaka debutta senza problemi super Boulter su Noskova

In archivio la prima giornata del WTA 250 di Osaka, torneo nato piuttosto recentemente (2009) e che, dopo un paio di trasferimenti a Tokyo e a Hiroshima, è tornato dal 2023 a disputarsi nella seconda (o terza, a seconda della considerazione del binomio Yokohama-Tokyo) città del Giappone per popolazione. E proprio qui arriva il debutto della più acclamata delle giocatrici, che porta il nome della città. Naomi Osaka, peraltro, debutta senza grandi problemi. 6-0 6-4 alla wild card classe 2008, vincitrice degli Australian Open juniores a gennaio, Wakana Sonobe. La giocatrice passata sotto l’ala IMG nel 2022 gioca anche un tennis non del tutto convenzionale, ma a oggi è ovvia la troppa differenza con una che, tra numero 1 del mondo e vittorie Slam, di storia ne ha fatta già parecchia per il suo Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

