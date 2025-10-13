WRC – Guarda chi si rivede | in Arabia torna Nasser Al-Attiyah

Tuttorally.news | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dieci anni il qatariota farà ritorno nei rally iridati con una Ford Puma Rally1 del team M-Sport. Reduce dal 20° titolo nel MERC, Al-Attiyah metterà a frutto la sua esperienza sui terreni mediorientali. Il campione qatariota Nasser Al-Attiyah è pronto a fare un clamoroso ritorno nel Mondiale Rally (WRC). Dopo dieci anni di assenza, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guarda - rivede

Inter U23 Pro Patria, guarda chi si rivede! Prima convocazione col suo nuovo club per l’ex nerazzurro Schirò

Bremer, guarda chi si rivede: fu contro Openda che il ginocchio fece crack...

Atalanta, guarda chi si rivede: Lookman finalmente torna ad allenarsi coi compagni

Cerca Video su questo argomento: Wrc 8211 Guarda Rivede