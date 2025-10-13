WRC – Guarda chi si rivede | in Arabia torna Nasser Al-Attiyah
Dopo dieci anni il qatariota farà ritorno nei rally iridati con una Ford Puma Rally1 del team M-Sport. Reduce dal 20° titolo nel MERC, Al-Attiyah metterà a frutto la sua esperienza sui terreni mediorientali. Il campione qatariota Nasser Al-Attiyah è pronto a fare un clamoroso ritorno nel Mondiale Rally (WRC). Dopo dieci anni di assenza, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: guarda - rivede
Inter U23 Pro Patria, guarda chi si rivede! Prima convocazione col suo nuovo club per l’ex nerazzurro Schirò
Bremer, guarda chi si rivede: fu contro Openda che il ginocchio fece crack...
Atalanta, guarda chi si rivede: Lookman finalmente torna ad allenarsi coi compagni
Rivedi la presentazione del ': clicca e guarda ? Clicca sulla foto o sul link per rivedere tutto quello che è stato detto https://linktw.in/vAcOgz Qualche settimana fa è stata presentata ufficialmente un Vai su Facebook
Guarda chi si rivede: l'Inter ritrova Klaassen, sarà avversario con l'Ajax all'esordio in Champions League - X Vai su X