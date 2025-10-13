WRC – Al Central European Rally in 47 per l’ultima danza di una breve storia
Terzultimo appuntamento del WRC 2025, il rally con base a Passau potrebbe decidere i titoli iridati. Ogier, Evans e Rovanperä guidano una corsa a tre. Solo 47 equipaggi al via. Il Central European Rally 2025 si prepara ad andare in scena per la terza – e ultima – volta nella sua giovane storia. Con base . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: central - european
Un Central European Rally più compatto
Addio al Central European Rally
Central European Rally I TEST di Sébastien Ogier Vai su Facebook
Neuville e Tanak sorprendono le Toyota al Central European Rally - Si alza il sipario sul nuovo Central European Rally, penultima prova del WRC inserita in sostituzione del Catalunya. Si legge su gazzetta.it
Wrc, Rally Europa Centrale: Rovanpera contro Evans, il rush finale su Sky - A Kalle basterà eguagliare il risultato del rivale per arrivare in Giappone certo di bissare il successo già colto lo scorso anno ed entrare a far parte ... Lo riporta sport.sky.it