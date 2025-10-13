WorldSBK Estoril | domenica positiva per Remy Gardner P6 nella Superpole Race P7 in gara-2

Remy Gardner chiude con solidità il weekend del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team al Circuito do Estoril: sesto nella Tissot Superpole Race e settimo in gara-2, con un buon bottino di punti in vista del gran finale di stagione a Jerez. Sprint ad alto ritmo: P6 e seconda fila. Dopo un Warm Up convincente, l’australiano #87 ha affrontato la Superpole Race con fiducia. Nella sprint sui 10 giri è rimasto nel vivo del gruppo di testa, completando diversi sorpassi nei giri finali e chiudendo sesto. Il risultato gli ha garantito la seconda fila allo start di gara-2. Gara-2 costante: passo regolare e punti pesanti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

