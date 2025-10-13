WorldSBK Estoril | domenica positiva per Remy Gardner P6 nella Superpole Race P7 in gara-2
Remy Gardner chiude con solidità il weekend del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team al Circuito do Estoril: sesto nella Tissot Superpole Race e settimo in gara-2, con un buon bottino di punti in vista del gran finale di stagione a Jerez. Sprint ad alto ritmo: P6 e seconda fila. Dopo un Warm Up convincente, l’australiano #87 ha affrontato la Superpole Race con fiducia. Nella sprint sui 10 giri è rimasto nel vivo del gruppo di testa, completando diversi sorpassi nei giri finali e chiudendo sesto. Il risultato gli ha garantito la seconda fila allo start di gara-2. Gara-2 costante: passo regolare e punti pesanti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: worldsbk - estoril
Eicma main sponsor WorldSBK nella tappa di Estoril
Eicma main sponsor WorldSBK nella tappa di Estoril
Bella Nico e bravo Toprak, a sto giro c'eravamo anche noi al muretto! @worldsbk @aruba.it_racing @rokitbmwmotorradworldsbk @nicolo_bulega11 @toprak_tr54 #Toprak #worldsbk #Bulega #estorilworldsbk - facebook.com Vai su Facebook
WorldSBK | Estoril, Bulega vince di contropiede: "Abbiamo fatto un gran lavoro" @bossivalentina3 - X Vai su X
SBK Estoril: Bulega, che cuore! Gara-2 è sua, ma Toprak vede il titolo - Con i due terzi posti di Bautista arriva il titolo team per Ducati ... Lo riporta motorbox.com
GP Estoril: Razgatlioglu domina anche Gara-2. Bulega da record nella Superpole Race - Si è chiuso con una splendida doppietta l'Estoril Round di Superbike per un Toprak Razgatlioglu (ROKiT Bmw Motorrad WorldSBK Team) sempre più vicino alla conquista del campionato. Secondo gazzetta.it