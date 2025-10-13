World Cup di nuoto Ceccon show a Carmel | due bronzi in 14 minuti

L’olimpionico azzurro firma una doppietta di podi nella tappa americana della Coppa del Mondo: terzo nei 50 farfalla e nei 100 dorso. Ora lo attende la sfida a Westmont con l’assalto al record italiano. Thomas Ceccon continua a confermarsi tra i grandi protagonisti del nuoto mondiale. Nella terza e ultima giornata della prima tappa della World Cup 2025, disputata oggi a Carmel, il 25enne di Schio ha conquistato due medaglie di bronzo nel giro di appena 14 minuti, mostrando ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nei momenti più intensi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it