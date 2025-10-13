World Cup di nuoto Ceccon show a Carmel | due bronzi in 14 minuti

Sportface.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’olimpionico azzurro firma una doppietta di podi nella tappa americana della Coppa del Mondo: terzo nei 50 farfalla e nei 100 dorso. Ora lo attende la sfida a Westmont con l’assalto al record italiano. Thomas Ceccon continua a confermarsi tra i grandi protagonisti del nuoto mondiale. Nella terza e ultima giornata della prima tappa della World Cup 2025, disputata oggi a Carmel, il 25enne di Schio ha conquistato due medaglie di bronzo nel giro di appena 14 minuti, mostrando ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nei momenti più intensi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: world - nuoto

Nuoto pinnato, le discipline dei World Games 2025 e tutti gli italiani qualificati

LIVE World Games 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su nuoto pinnato, apnea e canoa maratona

Nuoto pinnato, nessun podio per l’Italia nel primo giorno di gare ai World Games 2025: Orsi settimo nei 50 bi-pinne

World Cup a Carmel. Due terzi posti in quattordici minuti. Il ruggito di Ceccon - Non ancora al top della condizione ma sempre sul pezzo, con la sensazione che si gasi proprio in contesti in cui serva mettere fisico e cuore oltre la stanchezza. Secondo federnuoto.it

world cup nuoto cecconGretchen Walsh firma un record del mondo in World Cup a Carmel. Podio per Burdisso, Ceccon fuori in batteria - Andato in archivio il secondo giorno di gare nella piscina da 25 metri di Carmel, in Indiana (USA), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: World Cup Nuoto Ceccon