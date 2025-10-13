World Cup di Nuoto Ceccon fa bis sul podio | due bronzi di talento negli Stati Uniti

Carmel – Nel cuore dell’Indiana, negli Stati Uniti, per conquistare il podio. Thomas Ceccon firma due medaglie di bronzo in 14 minuti. Nella terza e ultima giornata di finali della World Cup di Nuoto a Carmel, l’Azzurro scrive ancora pagine importanti. Dunque due bronzi da aggiungere in palmares per lui. Il primo ottenuto nei 50 farfalla con il tempo di 22”36 e il secondo avuto nei 100 dorso del titolo olimpico con il crono di 50”20 (è la quinta prestazione personale di sempre. La prossima tappa del circuito iridato si svolgerà a Westmont, in Illinois, dove l’Azzurro potrebbe andare a caccia del record italiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it