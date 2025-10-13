Woofstock da record | tutto esaurito per il festival che fa ballare anche i cani

È bastato un giorno per trasformare il Parco del Cjastenâr in un piccolo paradiso per umani e cani. La prima edizione di Woofstock, il festival cino-musicale organizzato da Happy Tails, ha registrato il tutto esaurito già prima dell’inizio, con una partecipazione sorprendente e un’atmosfera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it