Woofstock da record | tutto esaurito per il festival che fa ballare anche i cani

Udinetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato un giorno per trasformare il Parco del Cjastenâr in un piccolo paradiso per umani e cani. La prima edizione di Woofstock, il festival cino-musicale organizzato da Happy Tails, ha registrato il tutto esaurito già prima dell’inizio, con una partecipazione sorprendente e un’atmosfera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: woofstock - record

woofstock record tutto esauritoWoofstock da record: tutto esaurito per il festival che fa ballare (anche) i cani - Parco del Cjastenâr invaso da note, sorrisi e code scodinzolanti: il festival cino- Lo riporta udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Woofstock Record Tutto Esaurito