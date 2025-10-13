Woody Allen in lacrime per Diane Keaton | Era la più unica diversa da chiunque

Il regista Woody Allen ha affidato a The Free Press un lungo ed emozionato ricordo della sua musa, ex compagna e amica, l’attrice Diane Keaton, scomparsa da poco. Già dall’inizio, Allen sottolinea l’unicità dell’attrice con un’iperbole: «Non è corretto dal punto di vista grammaticale dire che era “la più unica”, ma tutte le regole di grammatica, e immagino tutto il resto, sono sospese quando si parla di Diane Keaton». Allen la descrive come una persona «diversa da chiunque altro il mondo abbia conosciuto», la cui presenza aveva il potere di illuminare qualsiasi luogo: «il suo viso e la sua risata illuminavano qualsiasi spazio in cui entrava». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Woody Allen in lacrime per Diane Keaton: “Era la più unica, diversa da chiunque”

