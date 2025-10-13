Woody Allen e il tributo a Diane Keaton | Il suo volto e la sua risata illuminavano ogni luogo in cui entrava

L'attore, che aveva definito Keaton il più grande amore della sua vita, ha reso omaggio all'attrice, scomparsa due giorni fa a soli 79 anni Woody Allen ha scritto un commosso omaggio di Diane Keaton dopo la morte dell'attrice avvenuta pochi giorni fa all'età di 79 anni, condividendo ricordi intimi della loro storia d'amore e della loro leggendaria collaborazione creativa in un essay pubblicato da The Free Press. "Diversa da chiunque altro il pianeta abbia mai conosciuto o probabilmente mai vedrà di nuovo, il suo viso e la sua risata illuminavano qualsiasi luogo in cui entrasse", ha scritto Allen nel pezzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Woody Allen e il tributo a Diane Keaton: “Il suo volto e la sua risata illuminavano ogni luogo in cui entrava"

In questa notizia si parla di: woody - allen

Woody Allen interviene in un festival russo e scoppia la bufera: "Vergognati"

Woody Allen partecipa al festival di cinema di Mosca, la condanna di Kiev: “Una vergogna la sua presenza” – Video

Woody Allen ospite del Festival del cinema di Mosca: “Russia meravigliosa”. L’ira di Kiev: “Fa propaganda a Putin”

Diane Keaton, Woody Allen "sconvolto e addolorato" dalla morte Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Diane #Keaton e Woody Allen, 8 film per una storia d'amore e di cinema - X Vai su X

Il ricordo di Woody Allen: «Senza Diane Keaton, il mondo è più triste» - Non ho mai letto una recensione del mio lavoro e mi interessava solo ciò che aveva da dire lei», ha scritto il regista ... Segnala rollingstone.it

Le prime parole di Woody Allen su Diane Keaton: «Solo Dio e Freud sanno perché ci lasciammo» - Due giorni dopo la morte di Diane Keaton, a 79 anni, Woody Allen ha pubblicato uno struggente e ironico ricordo su The Free Press. Da style.corriere.it